بايرن ليفركوزن يلتقي هوفنهايم بحثا عن تأكيد الصدارة في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي بايرن ليفركوزن نظيره هوفنهايم في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، على ملعب باي ارينا، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة "البوندسليجا".



يخوض باير ليفركوزن مباراة اليوم متصدرا جدول ترتيب الدوري الألماني خلال الموسم الحالي برصيد 70 نقطة، متفوقا بايرن ميونخ الوصيف برصيد 60 نقطة، بينما يحتل هوفنهايم المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

ويأمل الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن تحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد بالصدارة والاقتراب من التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وترددت انباء صحفية تفيد بأن تشابي ألونسو قرر البقاء مع ناديه في الموسم المقبل، وعدم الرحيل لصفوف ناد آخر، رغم الصراع بين بايرن ميونخ وليفربول على التعاقد معه.

وأكد خبير الإنتقالات فابريزيو رومانو، أن تشابي ألونسو قرر أن يبقى في باير ليفركوزن مع الإعلان عن ذلك علنًا خلال الفترة المقبلة، وقد تم اتخاذ القرار وتأكيده بالنسبة لتشابي الذي سيبقى لموسم آخر.