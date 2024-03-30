شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار.. عماد متعب يخطف أول كأس كونفدرالية للأهلى بلدغة قاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف محفورة فى ذاكرة محبى وعشاق كرة القدم، سواء على صعيد المسابقات المحلية أو الأفريقية أو العالمية، ويعد هدف متعب فى الدقيقة +90 الذى منح من خلاله الأهلى أول كونفدرالية أفريقية لا ينسى من الذاكرة.

تمكن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق فى 2014 من خطف أول بطولة كونفدرالية فى تاريخ الأندية المصرية لصالح الفريق الأحمر فى الوقت القاتل من عمر مباراة فريقه أمام سيوى سبورت.

وإستطاع عماد متعب فى تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك فى الدقيقة "91"، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، وبات الأهلى أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية يحقق لقب كأس الكونفدرالية عبر تاريخه.

على الصعيد الدولي، نجح متعب في إحراز العديد من الأهداف مع منتخب مصر الأول خاصة في المباريات الودية منذ تم تصعيده عن طريق حسن شحاته المدير الفني للمنتخب الأول (الذي يعتبر والده الروحي). وفي 14 نوفمبر 2009 سجل متعب هدف التأهل للمباراة الفاصلة بين مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2010 في الدقيقة 95 لتتمكن مصر من الفوز على المنتخب الجزائري (2-0) وتتعادل معها في نقاط القوة.

عرف عماد متعب بأهدافه الحاسمة فى الدقائق +90 مع النادى الأهلى ولعل أهمها هدفه فى سيوى سبورت موسم 2015 فى نهائى الكونفيدرالية باستاد القاهرة وهو ما أهدى اللقب للمارد الأحمر ويمر بعدها اللعب بمرحلة صعبة يعلن اعتزال كرة القدم بعدها ويتجه للتحليل.