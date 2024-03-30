شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الأهلي لنصف نهائى دوري الأبطال بعد الفوز على سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين أمس فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏



ويلتقي الأهلي وسيمبا في العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏

ويمتلك الأهلى ثلاثة سيناريوهات للتأهل لنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، أولها الفوز بأى نتيجة فى مباراة الجمعة المقبل، كما أن التعادل بأى نتيجة يصبح سيناريو ثانيا لتأهل المارد الأحمر، وكذلك خسارة الأهلى بهدف دون رد وفوزه بركلات الترجيح يضمن صعوده لنصف نهائى البطولة القارية.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني باستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.