شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تصدر دورى محترفى اليد بعد الجولة الـ11.. والزمالك وصيفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى الحالى 2023 / 2024 برصيد 38 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 11 من عمر المسابقة.

وحل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 32 نقطة، يليه البنك الأهلى ثالثاً برصيد 23 نقطة، ثم سبورتنج رابعاً برصيد 21 نقطة، ومن بعده الجزيرة خامساً برصيد 17 نقطة.



ترتيب محترفين اليد 1

وشهدت الجولة الحادية عشرة فوز كل من البنك الأهلى على الزمالك 27/26، والأهلى على طلائع الجيش 28/24.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن استضافة الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمواجهة الأهلى أمام الزمالك فى قمة المرحلة الثانية لدورى محترفى اليد للموسم المحلى 2023/2024 يوم 2 إبريل المقبل فى العاشرة مساء.