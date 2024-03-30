شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يخضع لفحص طبي غداً لتحديد موعد وبرنامج تأهيله من جراحة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لفحص طبي غداً، الأحد، لدى الطبيب الذي أجرى له جراحة الكتف الأحد الماضي، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني فى مباراة نيوزليندا التي أقيمت الجمعة قبل الماضي فى بطولة كأس عاصمة مصر التي استضافتها العاصمة الإدارية مؤخراً.

ويتابع الطبيب المُعالج لإمام عاشور موقف اللاعب بعد الجراحة لتحديد موعد بدأ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة والعودة تدريجياً للتدريبات الجماعية.

من جهته قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي ، إن الجراحة التى أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل، وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، والتى ستتحدد فى ضوء البرنامج التأهيلي الذى ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام المقبلة.

ووصلت بعثة الأهلي، صباح اليوم السبت، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد الفوز على سيمبا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، بملعب بنجامين مكابا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.