شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. فاطمة عمر: المسحراتى من أفضل ذكريات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم فى نوستاليجا النجوم هى فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، والأسطورة البارالمبية والحاصلة على 6 ميداليات متنوعة فى الدورات الأولمبية.

قالت فاطمة عمر، إن شهر رمضان له روحانيات مختلفة عن باقي الشهور، لكن هناك بعض الأشياء التى تجعلها لا تنسى الذكريات الرمضانية خلال السنوات الماضية.

وأضافت عمر أن أهم ما يميز شهر رمضان هو المسحراتى، خاصة عندما ينادى على القائمين لإيقاظهم لتناول وجبة السحور.