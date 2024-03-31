شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: لا أزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح ومعسكر يونيو يكشف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، حقيقة وجود أزمة بين حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد الفراعنة قائلا، "كله كلام ميديا ولابد من التهدئة حاليا بسبب الكلام الكتير".

‏‎وأضاف جمال علام، خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7، "محمد صلاح سوف يتواجد مع منتخب مصر فى المعسكر القادم بتصفيات كأس العالم، وحين لم يحضر يبقى هناك مشكلة كبيرة فى ذلك التوقيت".



في سياق آخر، يدرس حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، تنظيم مباراة ودية قبل انطلاق مواجهتى بوركينا فاسو وغينيا المقبلتين فى تصفيات كأس العالم، وذلك لتجهيز اللاعبين لأول احتكاك رسمى للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد.

ويلتقى منتخب مصر فى المباراة القادمة أمام منتخب بوركينا فاسو فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء الموافق 5 من شهر يونيو المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للكأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره كرواتيا برباعية مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب استاد العاصمة الإدارية، فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية، ليكتفى الفراعنة بالمركز الثانى ويتوج منتخب كرواتيا باللقب.