شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر قرار المحكمة الرياضية لتحصيل 128 ألف دولار من جالاتا سراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر نادى الزمالك حكم المحكمة الرياضية الدولية بشأن الاستئناف الذى تقدم به مسئولو جالاتا سراى ضد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ويقضى بإلزام النادى التركى بدفع 128 ألف دولار للقلعة البيضاء، حق رعاية مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق بعد انتقاله بشكل نهائي من النادى التركي إلى نانت الفرنسي.

وكان جالاتا سراي قد فعّل بند الشراء فى عقد انتقال مصطفى محمد من الزمالك، ثم قام بتسويقه ورحل اللاعب إلى نانت الفرنسي على سبيل الإعارة قبل بيعه بشكل نهائي.

وأكد مصدر لليوم السابع أن نادى الزمالك سيحصل على حق رعاية مصطفى محمد، موضحاً أن الاستئناف الذى تقدم به النادى التركى محاولة منه لكسب مزيد من الوقت ليس أكثر، مشيراً إلى أن قرار المحكمة الرياضية سيكون فى صالح القلعة البيضاء.

فى سياق متصل، ساهم مصطفى محمد فى 9 أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي، حيث سجل الأناكوندا 8 أهداف خلال 23 مباراة وصنع هدفا واحدا بمعدل 1,515 دقيقة، حيث يحرز هدفا كل 217 دقيقة.