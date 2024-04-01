شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. رمضان درويش: بكار شخصية مصرية تتميز بالنوايا الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو رمضان درويش البطل الأولمبى فى رياضة الجودو والحاصل على الكثير من الميداليات والالقاب بمختلف البطولات

قال رمضان درويش، إن بكار أكثر شخصية رمضانية كان يتابعها لأنه شخصية ذكية، ودائما صادق النوايا، وهو ما يوصله إلى بر الأمان، بالإضافة إلى اللغة النوبية وروح المصريين الطيبة.