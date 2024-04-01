شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطالب لاعبي المصري بنقاط الاتحاد للحفاظ على قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بالفوز على الاتحاد السكندري وحصد الثلاث نقاط، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل بمنافسات الجولة 16 من الدوري، وذلك للحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري nile.

وتقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.

من ناحية أخرى، انتظم كل من، محمد الشامي، والتونسي معتز زدام لاعبا النادي المصري، في معسكر الفريق البورسعيدي المقام بالقاهرة، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس عاصمة مصر، كما انتظم أيضاً، ثنائي المنتخب الأوليمبي أحمد عيد ومحمد طارق بعد عودتهما من المملكة العربية السعودية عقب مشاركتهما في بطولة غرب آسيا.