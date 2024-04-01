شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب بخوض مباراتي القمة أمام الزمالك فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الاهلى فى اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم، الاثنين، إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية.

وجاء نص الخطاب كالتالي:( بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات؛ وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام؛ فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك .. مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة؛ أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقًا).

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الاثنين 15 أبريل الجاري ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

فى سياق آخر، حقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويمتلك الأهلى ثلاثة سيناريوهات للتأهل لنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، أولها الفوز بأى نتيجة فى مباراة الجمعة المقبل، كما أن التعادل بأى نتيجة يصبح سيناريو ثانيا لتأهل المارد الأحمر، وكذلك خسارة الأهلى بهدف دون رد وفوزه بركلات الترجيح يضمن صعوده لنصف نهائى البطولة القارية.



وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقي في مواجهة مع سيمبا على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.