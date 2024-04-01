شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي وصيفاً لبطولة لندن كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، وصافة بطولة لندن كلاسيك للاسكواش، والتي تقام فى بريطانيا خلال الفترة من 27 مارس الجاري وحتى الأول من أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 109 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وخسرت هانيا الحمامي في النهائي أمام الماليزية سيفا سنجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 81 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: : 11-9, 5-11, 13-11, 12-14, 11-8 .

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ12 لاعباً ولاعبة، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال، هم: فارس الدسوقي، كريم الحمامي، محمد الشربيني، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، وعلي أبو العينين.

و6 لاعبات في منافسات السيدات، هن: نور الشربيني، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، مريم متولي، وملك خفاجي.