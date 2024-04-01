شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار.. محمد صلاح يسجل هدفاً فى البرازيل بأول مشاركة أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً هناك أهداف لا تنسى من ذاكرة محبى وعشاق كرة القدم، سواء على صعيد المسابقات المحلية أو الأفريقية أو العالمية، خاصة الهدف الذى سجله الفرعون المصري محمد صلاح في مرمى البرازيل خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي بدورة لندن 2012.

صلاح سجل هدفا رائعا فى مرمى المنتخب البرازيلي خلال أول مشاركة له فى الدورة الأولمبية، وفاز وقتها المنتخب البرازيلى بنتيجة 3 / 2.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة لاعبي الدوريات الكبرى الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم، إذ تصدر لاعبا البوندسليجا ليروى ساني نجم بايرن ميونيخ وأليكس جريمالدو لاعب باير ليفركوزن قائمة أكثر اللاعبين تقديماً للتمريرات الحاسمة على مستوى الدوريات الكبرى هذا الموسم حتى الآن.

وصنع كل من ساني وجريمالدو 11 هدفاً في البوندسليجا خلال 26 جولة من البطولة، كما تواجد خلفهما 5 لاعبين ساهم كل منهم في 10 أهداف منهم اثنان يلعبان في الدوري الألماني وهما جوليان براندت لاعب بوروسيا دورتموند وفلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن إلى جانب ثلاثي البريميرليج باسكال جروس لاعب برايتون وكيران تريبير مدافع نيوكاسل يونايتد وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

وفي المركز الثالث، حل المصرى محمد صلاح بـ9 تمريرات حاسمة على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي بالتساوي مع كل من أليكس باينا لاعب فياريال الذي صنع 9 أهداف في الليجا، تشافي سيمونز لاعب لايبزيج في البوندسليجا، وبيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتون في البريميرليج.