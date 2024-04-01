شكرا لقرائتكم خبر عن رأس البر تستضيف بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد رفع الأثقال ، برئاسة محمد عبد المقصود، إقامة بطولة الجمهورية للكبار للرجال والسيدات خلال الفترة من 26 أبريل وحتى 1 مايو المقبل بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط .

واشترط مسئولو اتحاد رفع الأثقال على الأندية ضرورة إرسال الاستمارات قبل يوم 16 أبريل الجارى للتسجيل فى المنافسة .

من ناحية أخرى، وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، برئاسة محمد جلود، على منح مصر حق تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 20 سنة 2026 .

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اليوم خلال إقامة بطولة العالم للكبار التي تستضيفها تايلاند حاليا.

من جانبه كشف محمد عبد المقصود، رئيس اتحاد رفع الأثقال وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، عن تقدم مصر بطلب تنظيم بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة المقرر إقامتها 2026، وأشار إلي أن الاتحاد رفع الأثقال بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي فى إعداد ملف استثنائي وقوي يعكس قيمة مصر والبنية التحتية المتطورة التي أصبحت تجذب البطولات العالمية بعد التطور الكبير في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .