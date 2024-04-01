شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفوق تاريخياً على سموحة قبل مواجهة الأربعاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile.

تفوق تاريخى للإسماعيلى

وتعد مباراة الأربعاء الثالثة والعشرين بين الفريقين، حيث سبق وتواجها فى 22 لقاء خلال مسابقات الدورى العام وكأس مصر وكأس رابطة الأندية المصرية، منذ صعود سموحة للدورى في موسم 2010 / 2011.

ويتفوق الإسماعيلى في المواجهات المباشرة، حيث فاز 9 مباريات وتعادل 7 لقاءات خسر 6 مواجهات، له 34 هدفًا عليه 28 هدفًا، كلين شيت 5 مباريات.

ونجح الإسماعيلى فى تجهيز محمد حسن لاعب وسط الفريق بعد تعافيه من الإصابة، كما شارك الفلسطينى خالد النبريص فى تدريبات الفريق بشكل كامل، بينما واصل الثنائى محمد مخلوف ومحمد فوزى تعافيهما، وأصبحا جاهزين للدخول فى قائمة الدراويش لمواجهة سموحة.

خرج على المواني وعبد الرحمن الدح ثنائي فريق الكرة الأول بالإسماعيلي من حسابات الجهاز الفني في مواجهة سموحة، ويعاني الملواني من إجهاد في عضلات البطن بينما تعرض الدح لشد في العضلة الضامة.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.