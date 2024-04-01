شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل وصيفاً لبطولة لندن كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، وصافة بطولة لندن كلاسيك للاسكواش، والتي أقيمت في بريطانيا خلال الفترة من 27 مارس الجاري وحتى الأول من أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 109 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وخسر مصطفى عسل في الدور النهائي أمام النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: : 3-1: 11-8, 11-13, 11-7, 8-1 retired.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ12 لاعباً ولاعبة، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال، هم: فارس الدسوقي، كريم الحمامي، محمد الشربيني، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، وعلي أبو العينين.

و6 لاعبات في منافسات السيدات، هن: نور الشربيني، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، مريم متولي، وملك خفاجي.