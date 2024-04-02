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الامارات | فندق يطرح فراش نام عليه كريستيانو رونالدو مقابل مبلغ زهيد.. تعرف على السعر

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرح أحد فنادق ليوبليانا في مزاد خيري الفراش الذي نام عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في زيارته الأخيرة لسلوفينيا.

قال موقع 24ur: "وجود اللاعب البرتغالي في العاصمة السلوفينية تسبب في حالة من "الهوس الأصلي برونالدو".

وسعى عدد كبير من المشجعين للاقتراب من اللاعب، والحصول على توقيعه، أو التقاط صور معه.

وقال الموقع: "لم يرض رونالدو الكثير من الجماهير، بسبب تفاديه لهذه المحاولات بعد ودية منتخب البرتغال وسلوفينيا التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-0.

وقرر فندق غران بلازا هوتيل في العاصمة السلوفينية الذي أقامت فيه بعثة المنتخب البرتغالي طرح الفراش للبيع في مزاد لأغراض خيرية بسعر مبدئي قيمته خمسة آلاف يورو.

وسيعقد المزاد في نهاية أبريل كما أكد الفندق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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