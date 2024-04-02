شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 26 نهائي أفريقي تزين مشاركات الأندية المصرية فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الرياضة بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، التي تحمل معانى مختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة القوانين الدولية لتنظيم الألعاب المختلفة.

الأندية المصرية التي وصلت للنهائى هى الأهلى والزمالك والإسماعيلى وغزل المحلة، ويٌعد الأهلى الأكثر وصولا للنهائى، حيث شارك الأحمر فى 15 نهائي أفريقى، حقق اللقب 11 مرة، بينما وصل الزمالك للنهائى 8 مرات توج باللقب 5 مرات وخسر 3.

وفى المقابل، نجح الإسماعيلى حقق اللقب مرة وضاع منه مرة أخرى، بينما وصل غزل المحلة إلى النهائى مرة واحدة وخسر اللقب.

وحمل النادي الأهلي لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج الفريق الأحمر باللقب عقب الفوز على الوداد المغربي في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل في الدار البيضاء بهدف لمثله، ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر في تاريخه.

بينما يعد النهائي الأشهر للأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا، هو نهائي القرن، والذي جمع الأهلي والزمالك خلال نسخة دوري أبطال أفريقيا عام 2020، حيث التقى الفريقان بالقاهرة في مواجهة مثيرة، ونجح الأهلي في حصد اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.