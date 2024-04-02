موسيماني في مواجهة رونالدو ورفاقه.. معلومات عن صدام النصر ضد أبها

يلعب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريق الاهلي والحالي لـ أبها، أولى مبارياته ضد النصر، الذي يلعب ضمن صفوفه كريستيانو رونالدو.

ويخوض بيتسو موسيماني، مدرب أبها، صدامه الأول ضد كريستيانو رونالدو ورفاقه في النصر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

وستقام مباراة أبها ضد النصر، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب أبها والنصر في الدوري السعودي

ويقع فريق أبها الذي يقوده موسيماني، في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة، حصدهم من 6 انتصارات و4 تعادلات و15 هزيمة.

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بينما يتواجد النصر، في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، حصدهم من 19 فوز وتعادلين و4 هزائم.

تاريخ مواجهات أبها ضد النصر

والتقى العالمي بنظيره زعيم الجنوب، في 17 مباراة بجميع البطولات، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات.

وسجل النصر 34 هدفًا، وسكنت شباكه أمام أبها 15 هدفًا، بينما على مستوى الدوري السعودي، التقى الفريقين 11 مرة، وحقق العالمي الفوز في 6 لقاءات وخسر مبارات

ين وتعادل في 3.