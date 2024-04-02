كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام أبها

ياسر رشاد - القاهرة - يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل النصر المتوقع في مواجهة أبها المقررة مساء اليوم لحساب منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي.

ويفقد النصر خدمات لاعبه الكرواتي مارسيلو بروزفيتش بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

واستقر لويس كاسترو على قوام التشكيل الذي سيبدأ مباراة أبها من أجل استمرار الانتصارات وملاحقة الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

تشكيل النصر ضد أبها المتوقع

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: أيمن يحيى – علي العوجامي – محمد آل فتيل – أليكس تيليس.

خط الوسط الدفاعي: عبد المجيد الصليهم، أوتافيو.

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ويدخل النصر مباراة الليلة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة من 25 مباراة، فاز في 19 وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مرات.

وفي المقابل يصارع أبها الهبوط بالتواجد في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي جعبته 22 نقطة من 25 مباراة، حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 15 مرة.

تنطلق مباراة النصر وأبها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة SSC 5HD، وأسندت شبكة قنوات SSC مهمة نقل فعاليات وأحداث المباراة للمعلقين رؤوف خليف وعيسى الحربين.