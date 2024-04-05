تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي، على تشكيل فريقه لمباراة سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره سيمبا التنزاني، اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستنطلق صافرة مباراة الفريقين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضا.. تركي آل الشيخ يثور ضد الزمالك ويطالب بإزالة صورته

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة سيمبا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية.

الهجوم: كريم فؤاد – أنتوني موديست – بيرسي تاو.

غيابات الاهلي أمام سيمبا

يفقد الاهلي خدمات العديد مت لاعبيه في مباراة اليوم أمام سيمبا وهم، إمام عاشور، وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وكريم نيدفيد، بسبب الإصابات المختلفة.

بينما هناك شكوك حول مشاركة الفلسطيني وسام أبو علي بشكل أساسي، بعدما تعافى مؤخرًا، من إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وكان المارد الأحمر قد فاز في مباراة الذهاب، بهدف دون رد سجله أحمد نبيل كوكا، في تنزانيا.