موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره ليفربول، في الرابعة والنصف عصر غد الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

يدخل ليفربول هذه المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي في ظل الصراع الشرس مع مانشستر سيتي وآرسنال، حيث يتصدر الريدز الجدول بـ70 نقطة، بفارق نقطتين عن الجانرز "الوصيف"، و3 نقاط عن الفريق السماوي.

في المقابل، يسعى مانشستر يونايتد للفوز على غريمه الأزلي ليفربول، من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة الأخيرة على يد تشيلسي (3-4)، والتي جمدت رصيدهم عند 48 نقطة في المركز السادس، بفارق 9 نقاط عن توتنهام الخامس، و3 عن وست هام السابع.

تشكيل ليفربول المتوقع

كويمين كيليهير

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - كونور برادلي

واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

أندريه أونانا

ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ويلي كامباولا - آرون وان بيساكا

سكوت ماكتوميناي - كوبي ماينو

أليخاندرو جارناتشو - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد

راسموس هويلاند

القناة الناقلة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم إذاعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 1.

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إلى المعلق خليل البلوشي.