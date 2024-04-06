ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند في الصدارة وصلاح يتراجع

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النجم النرويجي إرلينج هالاند في تسجيل هدفًا في فوز فريقه مانشستر سيتي أمام نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليُشارك ليفربول في صدارة ترتيب البريميرليج.

في المقابل، يأتي الدولي المصري محمد صلاح ثالثًا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 16هدفًا، بالإضافة إلى كل من؛ دومينيك سولانكي مهاجم فريق بورنموث، وكول بالمر لاعب تشيلسي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

- هالاند، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

- أولي واتكينز، أستون فيلا، 17 هدفًا.

- محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

- دومينيك سولانكي، بورنموث، 16 هدفًا.

- كول بالمر، تشيلسي، 16 هدفًا.

- سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.

- جارود بوين، وست هام، 15 هدفًا.

- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 15 هدفًا.

- فيل فودين، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.

- بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.