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إدارة الزمالك تلوم جوميز بسبب الصفقة الجديدة

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جوزيه جوميز - الزمالك

جوزيه جوميز - الزمالك

وجهت إدارة نادي الزمالك اللوم إلى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بسبب صفقة الأبيض الجديدة.

وسيلاقي فريق الزمالك مساء اليوم الأحد نظيره فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة.

وأفادت تقارير، أن إدارة الزمالك عقدت جلسة عاجلة مع البرتغالي جوزيه جوميز، تم التطرق خلالها إلى تجاهل المدير الفني لـ محمد شحاتة صفقة الفريق الجديدة.

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وأشارت التقارير إلى أن مسئولي الزمالك وجهوا اللوم إلى المدرب البرتغالي بسبب استبعاده المستمر للاعب الوسط المدافع رغم أنه عنصر أساسي في المنتخب الأوليمبي.

وشددت على، أن مسئولي القلعة البيضاء قاموا بتوضيح بعض الأمور الخاصة باللاعب للمدرب، وأنه متميز وشارك في 90 مباراة مع فريقه السابق، فيما طالبوا جوميز بضرورة منح اللاعب فرصة أكبر الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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