وصول بعثة منتخب مصر للصالات للمغرب لخوض كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة منتخب مصر لكرة الصالات برئاسة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات إلى المغرب لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستبدأ ١١ أبريل الجارى.

واختار جهاد عرفة المدير الفني لمنتخب مصر قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء،محمد سعيد، محمد كوكى، علاء حسن، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد، خالد وليد وأحمد على.

الجهاز الفني لمنتخب الصالات

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، عادل محفوظ مدير ادارى، محمد إسماعيل ادارى، وائل طلال المنسق الإعلامي ،الدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤل المهمات.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا.