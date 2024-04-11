مابولولو يقود تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك بدوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد السكندري التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الزمالك مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

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