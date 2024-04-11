"واجهت صلاح من قبل".. مشكلة تواجه النني حال تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يسعى فريق أرسنال الإنجليزي إلى التتويج بلقب الدوري، بعد احتلاله صدارة ترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة جمعهم من 31 مباراة، خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

ويتواجد داخل صفوف الفريق الإنجليزي، النجم المصري محمد النني، ولكنه يشارك على فترات متباعدة.

ومن الممكن أن لا يتم احتساب لقب الدوري الإنجليزي، حال توج به فريق أرسنال، بسبب نسبة المشاركة للاعب مع الفريق هذا الموسم.

وتنص لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، على تقديم ميداليات لكل لاعبي الفريق الذي سوف يتوج باللقب، ولكن لا بد من أن يشارك اللاعب في 5 مباريات أو أكثر في الموسم.

وشارك النني رفقة الفريق الإنجليزي هذا الموسم في 3 مباريات فقط، بواقع 25 دقيقة، ويتبقى له المشاركة في مباراتين من أجل ضمان الحصول على ميدالية واحتساب اللقب له.

وواجهة المشكلة ذاتها النجم المصري ولاعب ليفربول الحالي، خلال فترة تواجده داخل فريق تشيلسي من عام 2014 حتى 2016، وهي الفترة التي توج فيها البلوز بلقب الدوري، ولكن لم يتم احتسابه للنجم المصري، بسبب مشاركته في ثلاثة مباريات فقط مع تشيلسي.