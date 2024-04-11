شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو وبواتينج يقودان هجوم الاتحاد السكندرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الاتحاد كل من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – سيف تقا – مصطفى إبراهيم - كريم الديب.

خط الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو- شريف رضا.

خط الهجوم: بواتينج – مابولولو – أحمد عادل ميسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر صلاح ومحمود شبانة وهشام صلاح وناصر ناصر وعمر الوحش وعبد الغني محمد وعمرو صالح وأحمد عيد وفان ديرك.

ويملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى في الوصافة برصيد 27 نقطة ، بعد أن خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 و تعادل فى 6 وخسر في واحدة، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 16 هدف.