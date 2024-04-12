فانتازي.. صلاح يقود تشكيل الأفضل للجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اختار كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 33 في تشكيل 3-4-3، حيث حصل محمد صلاح على شارة القيادة وتم تعيين إيرلينج هالاند نائبًا له.

مارك فليكن (برينتفورد) 4.6 مليون جنيه إسترليني

يواجه حارس برينتفورد فريق شيفيلد يونايتد الذي سجل 13 هدفًا في الدوري خلال المباريات خارج أرضه هذا الموسم، وحقق فليكن أعلى مستوى له هذا الموسم وهو 11 نقطة في آخر مباراة له على أرضه، حيث جمع بين الشباك النظيفة ونقطتي تصدي والحد الأقصى للمكافأة.

جابرييل (آرسنال) 5.4 مليون جنيه إسترليني

يواجه المدافع البرازيلي نظيره أستون فيلا بعد ست مباريات بشباك نظيفة في آخر ثماني مباريات لأرسنال.

لويس دانك (برايتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

يمكن لقلب دفاع برايتون الاستفادة من خط دفاع بيرنلي الضعيف، حيث جمع دانك 38 نقطة في آخر سبع مباريات.

مالو جوستو (تشيلسي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

يواجه ظهير تشيلسي فريق إيفرتون الذي سجل ثلاثة أهداف فقط خلال آخر سبع مباريات خارج أرضه، وتمريرات جوستو المفتاحية الـ29 وسبع فرص خطيرة جعلوه يحتل المركز الرابع بين زملائه في الفريق هذا الموسم، مما يسلط الضوء على قدرته على تقديم التمريرات الحاسمة.

محمد صلاح (ليفربول) 13.4 مليون جنيه إسترليني

يبدو أن قدرة المصري على التسجيل والصناعة ستشكل مشاكل كبيرة لزوار ليفربول كريستال بالاس في الأسبوع 33، حيث حقق صلاح 10 نقاط فأكثر في ثمان مناسبات.

لويس دياز (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني

عزز الكولومبي لاعب ليفربول من ثبات مستواه في الفترة الأخيرة، حيث فشل في التسجيل أو الصناعة مرتين فقط في آخر 10 مباريات في الدوري.

كاي هافرتز (آرسنال) 7.3 مليون جنيه إسترليني

برز تأثير لاعب خط الوسط الألماني على هجوم أرسنال، حيث حقق 10 نقاط فأكثر اربع مرات هذا الموسم في مبارياته السبع الأخيرة.

كول بالمر (تشيلسي) 6.1 مليون جنيه إسترليني

يعد توقيع تشيلسي الصيفي من بين أفضل المتنافسين على شارة القيادة على أرضه أمام إيفرتون، وحقق بالمر رقمًا مزدوجًا في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة على ملعب ستامفورد بريدج، حيث سجل ستة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.3 مليون جنيه إسترليني

يلاقي المهاجم النرويجي نظيره لوتون تاون الذي استقبل 38 هدفًا في الدوري خارج أرضه في موسم 2023/24.

إيفان توني (برينتفورد) 8.1 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يستغل مهاجم برينتفورد دفاع فريق شيفيلد يونايتد الذي استقبل 16 هدفًا في آخر خمس مباريات.

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 7.9 مليون جنيه إسترليني

يمكن لإيزاك الاستفادة من فريق توتنهام الذي تلقى 12 هدفًا في آخر ست مباريات خارج أرضه، وتمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة مرة واحدة فقط في تلك الفترة.