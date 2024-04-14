شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى ينهى مرانه الثانى فى الجزائر استعدادا لمواجهة بى إم سى الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي «رجال» مرانه الثاني اليوم بدولة الجزائر بصالة قصر الرياضات المتعددة بمدينة وهران، استعدادًا لمواجهة فريق بي إم سي الكونغولي ببطولة السوبر الأفريقي التي تقام بعد غد الإثنين في نصف النهائي.

وقاد عمرو يوري، أخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، لاعبي الفريق في تدريبات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية والخططية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني.

وقاد ڤنيو لوسرت مدرب الحراس الثلاثي عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه ومحمد إبراهيم في تدريبات منفردة على هامش فقرات المران.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلًّا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل» - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».