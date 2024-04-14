الغيابات تضرب الزمالك قبل قمة الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلتقي الأهلي والزمالك في القمة رقم 95 يوم الإثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

ويعاني فريق الزمالك من 5 إصابات قبل مواجهة الأهلي، حيث يغيب الظهير الأيسر عبد الشافي بسبب الإصابة بالرباط الصليبي ومحمود علاء بسبب جزع في أربطة الكاحل.

ومن جانبه، يغيب الحارس محمد صبحي بسبب مزق في العضلة الضامة، ويوسف أوباما بسبب كدمة وجراحة الفك، بالإضافة إلى محمود حمدي الونش الذي يغيب بسبب الرباط الصليبي.

وتبدأ مباراة الكبيرين يوم الإثنين 15 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء.

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