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الأهلي ضد الزمالك.. جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات في مختلف دوريات العالم والدوري المصري وأبرزها مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

 

ويتقابل الأهلي بغريمه التقليدي نادى الزمالك، مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات بطولة الممتاز لكرة القدم. 
 

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة 

 

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

المقاولون العرب مع  بيراميدز 4 مساء .. OnTime Sports
الزمالك مع  الأهلي 7 مساء.. OnTime Sports

 

مواعيد مباريات الممتاز
مع إيفرتون 9 مساء.. beIN SPORTS 1 HD.

 

مواعيد مباريات الدرجة الأولى
أوساسونا مع  فالنسيا 9 مساء.. beIN SPORTS 3 HD.


مواعيد مباريات

فيورنتينا مع جنوى  6.30 مساء..  AD Sport Premium 1 HD.

أتلانتا مع هيلاس فيرونا 8.45 مساء.. AD Sport Premium 1 HD.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 23 سنة

الأردن x أستراليا - 03:00 مساء - beIN SPORTS AFC، SSC 7, EXTRA.
قطر x إندونيسيا - 05:30 مساء - beIN SPORTS AFC، SSC 7, EXTRA.
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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