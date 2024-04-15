اخبار الرياضه

عبد القادر يتعادل لـ الأهلي أمام الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أدرك الأهلي هدف التعادل في مرمى الزمالك، في قمة الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وكان الزمالك قد تقدم في الشوط الأول عن طريق المهاجم سيف الدين الجزيري، بعدما نجح في الاستفادة من التمريرة التي جاءت إليه من زميله ناصر ماهر.

وأجرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ثلاثة تغييرات بخروج موديست وطاهر محمد طاهر، بينما نزل للملعب رضا سليم وعمرو السولية والفلسطيني وسام أبو علي.

بينما شهد الشوط الأول خروج أحمد السيد زيزو في الدقيقة 17 من عمر الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا