عبد القادر يتعادل لـ الأهلي أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أدرك الأهلي هدف التعادل في مرمى الزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وكان الزمالك قد تقدم في الشوط الأول عن طريق المهاجم سيف الدين الجزيري، بعدما نجح في الاستفادة من التمريرة التي جاءت إليه من زميله ناصر ماهر.

وأجرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ثلاثة تغييرات بخروج موديست وطاهر محمد طاهر، بينما نزل للملعب رضا سليم وعمرو السولية والفلسطيني وسام أبو علي.

بينما شهد الشوط الأول خروج أحمد السيد زيزو في الدقيقة 17 من عمر الخمس وأربعون دقيقة الأولى.