شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة اليوم الإثنين 15 / 4 /2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الإثنين 15 / 4 /2024، العديد من الأخبار المهمة، تصدرها فوز الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من الدورى.

الأهلى يهزم بى أم إسى الكونغولى ويواجه الزمالك فى نهائى السوبر الأفريقى لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره بى إم سى الكونغولى 38/21، فى إطار نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى لليد المقامة فى وهران بالجزائر، ليتأهل لمواجهة الزمالك فى نهائى السوبر غدا.

الزمالك يهزم الأهلى بهدفين مقابل هدف فى الدورى المصرى

فاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

الأشعة تثبت إصابة أحمد عيد بجزع من الدرجة الثانية فى الرباط الداخلي للركبة

أكدت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي والتي خضع لها أحمد عيد لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم، الاثنين، إصابته بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة، وذلك عقب تعرض اللاعب لكدمة قوية خلال مباراة المصري وسيراميكا التي أقيمت أمس الأحد، وتسببت في استبداله خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول للمباراة.

خسارة سيدات يد الأهلى أمام بترو أتليتكو 26 / 23 بنصف نهائى السوبر الأفريقى

خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 26/23 ، فى نصف نهائى السوبر الأفريقى بوهران فى الجزائر .

منتخب الصالات ينهى استعداده لمواجهة موريتانيا غدا بكأس الأمم الأفريقية

أنهى منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني تدريبه الأخير قبل مواجهة موريتانيا فى الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب والتى ستقام غدا الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساء.

الأهلى يهزم الفتح المغربى 3/0 فى بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة الأول بالنادى الأهلى على نظيره الفتح المغربى بنتيجة 3/0 فى ثاني أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها على أرضه على صالة الملك عبد الله الفيصل.

بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويعزز صدارة دورى nile

فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

سيراميكا يستعيد خدمات أحمد هانى أمام الاتحاد فى الدورى

يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى خدمات أحمد هانى ظهير أيمن الفريق أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة دورى nile لكرة القدم.

الزمالك يهزم جى إس كى الكونغولي ويصعد لنهائى السوبر الأفريقى لليد

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك "رجال" على نظيره جى إس كى الكونغولى بنتيجة 41 /29 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى لليد المقامة فى وهران بالجزائر ليتأهل إلى نهائى البطولة.