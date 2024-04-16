جماهير الزمالك تسخر من كهربا بعد تعرضه للإغماء في القمة

سخرت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من محمود عبد المنعم كهربا، بعد حالة الإغماء التي تعرض لها في قمة الدوري.

وسقط محمود كهربا، عقب نهاية لقاء الاهلي ضد الزمالك، على أرضية الملعب بشكل مفاجئ، حيث تعرض لحالة إغماء.

وتدخل الجهاز الطبي لـ الاهلي على الفور، ليتم إسعاف كهربا سريعًا، رغم مشاركته في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

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وقامت جماهير الزمالك، بالسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من سقوط كهربا، رغم مشاركته لدقائق قليلة.

ووصفت بعض جماهير الفارس الأبيض، سقوط كهربا بشكل مفاجئ، أنها محاولة منه للفت الأنظار إليه، بعد خسارة الاهلي.

ولعب الزمالك ضد الاهلي، اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفارس الأبيض الفوز على غريمه التقليدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.