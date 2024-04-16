جوميز: أضعنا العديد من الفرص أمام الأهلي.. وأرى ردود فعلي في المباريات أتعجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

تحدث المدرب البرتغالي، جوزيه جوميز، عن فوز الزمالك على الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "مباراة الأهلي لها طابع خاص، الجميع يعلم أهميتها، حاولنا في الشوط الأول فرض شخصيتنا، أول سبب عقلية لاعبينا والثاني لقوة المنافس".

وأضاف: "خلقنا العديد من الفرص الجيدة أمام منطقة جزاء النادي الأهلي، ومقدرش أقول أننا لعبنا طوال المباراة بشكل جيد، ولكننا نستحق الفوز".

وواصل: "ضيعنا أهداف كثيرة في نهاية المباراة، وكنا ممكن نخرج فائزين بالمباراة 4-1".

وأوضح: "ناصر ماهر كان يلعب بشكل جيد جدا هجوميا، ولكن دفاعيا كان ضعيف، لذلك تم تغيير عبدالله السعيد وأحمد حمدي في الشوط الثاني، ومنحت الفرصة لشحاتة ونيمار لتجديد الدماء في نصف الملعب".

وأردف: "نزول موتيابا وسيد نيمار وسيف جعفر في مباراة اليوم جاء بعد تجهيزهم بالشكل المطلوب في التدريبات الماضية، وأعتقد أنهم قدموا أداء جيد في مباراة اليوم".

واختتم المدرب البرتغالي: "في بعض الأحيان أرى ردود فعلي في المباريات اتعجب، لأننا لدينا إحساس كامل بما يحدث في الملعب، وهذه المباراة كانت مهمة للغاية بالنسبه لي، خاصة وأننا حين نكون أقوياء نحقق الفوز على أي فريق".

الجدير بالذكر، فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1، حيث سجل سيف الجزيري هدفي الأبيض، بينما سجل عبد القادر هدف الفريق الأحمر الوحيد.

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