شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين حسام حسن وميكالي قبل إعلان قائمة المنتخب لمعسكر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول اجتماعا مع روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي للتنسيق بينهما قبل إعلان قائمة المنتخبين لمعسكر شهر يونيو المقبل.

ويخوض المنتخب الأول مباراتين مهمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم خلال شهر يونيو، بينما يستعد المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس بثلاث وديات خلال نفس الشهر.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو المقبل، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.