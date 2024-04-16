شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز منح لاعبى الفريق راحة اليوم من التدريبات بعد الفوز على الأهلى أمس بهدفين لهدف خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة دريمز الغانى بذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

من ناحية أخرى أكد البرتغالى جوزيه جوميز أن فريقه استحق الفوز بالمباراة التى جمعته بالأهلى، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من دورى nile وقال جوميز، خلال المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "مباراة الأهلى لها حسابات خاصة، حاولنا فى الشوط الأول أن نطبق أفكارنا، وواجهنا صعوبة بسبب قوة المنافس وعقلية لاعيبة الزمالك".

وأضاف مدرب الزمالك: "بعض أوقات المباراة قمنا بتنفيذ طريقتنا وخلقنا فرص ممتعة أمام منطقة جزاء الأهلى، لا نستطيع القول بإننا قمنا بهذا طوال المباراة لكن نستحق الفوز، وكان من الممكن أن ننهى اللقاء بنتيجة 4 / 1".

وتابع: "في أول 15 دقيقة شعرت بأن الباك رايت في الأهلي واخد حريته؛ بسبب إن ناصر ماهر بيدخل نصف الملعب أكثر مما خلق خطورة من الجبهة اليسري للأهلي، لذلك دفعت بسيد نيمار لغلق هذه الجبهة، وهذا هو سبب خروج أحمد حمدي أيضا".

واستطرد: "دفعت بموتيابا وسيد نيمار لأنني على علم بالطاقة التي يمتلكونها، واللاعب الذي يأتي من الدكة مثل البطيخة لا تعرف ماذا سيقدم، وبعض الأحيان التغييرات تأتي بثمارها وأحيانا لا".

واختتم جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك تصريحاته قائلا: "حماسي على خط المباراة مثل أي لاعب، وفي تلك المباراة كنت أرغب في تحقيق الفوز، لكن فريق الزمالك عائلة واحدة وهذا سر الفوز، وضغوط مباريات القمة تكون مختلفة، وهي مباراة بـ6 نقاط، ولا أعلم عن وجود مكافآت خاصة من المجلس أم لا".