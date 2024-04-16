شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 أندية فى الدوري المصري.. الأهلي يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:00 ص
تخوض أندية دوري NILE منافسة قوية داخل وخارج الملعب، سعياً خلف اللقب المحلي الأغلى للجماهير، أو حصد مركز متقدم فى جدول الترتيب يؤهلها للمشاركة فى البطولات القارية والعربية، وتتنافس الأندية خارج الملعب في حسم أقوى الصفقات وضم أغلى اللاعبين لدعم صفوفهم في المباريات المهمة.
ويتصدر النادي الأهلي قائمة أغلى 10 أندية في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري بقيمة تسويقية تصل إلى 32 مليونا و480 ألف يورو، ويليه نادي بيراميدز بقيمة 22 مليونا و300 ألف يورو.
وجاءت قائمة أغلى 10 أندية في المسابقة المحلية كالتالي:
1ـ الأهلي: 32.480 مليون يورو
2ـ بيراميدز: 22.300 مليون يورو
3ـ الزمالك: 19.550 مليون يورو
4ـ سيراميكا: 9.350 ملايين يورو
5ـ المصري: 8.700 ملايين يورو
6ـ البنك الأهلي: 8.150 ملايين يورو
7ـ مودرن فيوتشر: 7.880 ملايين يورو
8ـ طلائع الجيش: 6.250 ملايين يورو
9ـ الاتحاد السكندري: 6.050 ملايين يورو
10ـ المقاولون العرب: 5.900 ملايين يورو
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