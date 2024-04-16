شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 أندية فى الدوري المصري.. الأهلي يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

تخوض أندية دوري NILE منافسة قوية داخل وخارج الملعب، سعياً خلف اللقب المحلي الأغلى للجماهير، أو حصد مركز متقدم فى جدول الترتيب يؤهلها للمشاركة فى البطولات القارية والعربية، وتتنافس الأندية خارج الملعب في حسم أقوى الصفقات وضم أغلى اللاعبين لدعم صفوفهم في المباريات المهمة.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أغلى 10 أندية في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري بقيمة تسويقية تصل إلى 32 مليونا و480 ألف يورو، ويليه نادي بيراميدز بقيمة 22 مليونا و300 ألف يورو.

وجاءت قائمة أغلى 10 أندية في المسابقة المحلية كالتالي:

1ـ الأهلي: 32.480 مليون يورو

2ـ بيراميدز: 22.300 مليون يورو

3ـ الزمالك: 19.550 مليون يورو

4ـ سيراميكا: 9.350 ملايين يورو

5ـ المصري: 8.700 ملايين يورو

6ـ البنك الأهلي: 8.150 ملايين يورو

7ـ مودرن فيوتشر: 7.880 ملايين يورو

8ـ طلائع الجيش: 6.250 ملايين يورو

9ـ الاتحاد السكندري: 6.050 ملايين يورو

10ـ المقاولون العرب: 5.900 ملايين يورو