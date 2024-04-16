بعد مباراة القمة.. حسابات تأهل الاهلي والزمالك وبيراميدز لدوري أبطال إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على الغريم التقليدي النادي الاهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدور ي المصري.

وتجمد رصيد النادي الاهلي عند النقطة الـ21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حصدها الفريق الأحمر من 11 مباراة.

اقرأ أيضًا: صدمة لـ كولر بشأن مدة غياب إمام عاشور و مروان عطية

ومن المقرر أن يرسل مسئولو اتحاد الكرة أسماء الفرق الأربعة التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية بنهاية مباريات الدور الأول.

ويتبقى للمارد الأحمر ست مباريات في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتاج إلى الوصول للنقطة الـ33 من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويحتاج الاهلي لتحقيق الفوز في أربع مباريات من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتعادل في مباراة، والخسارة في مباراة وحيدة بأقصى تقدير.

فيما تتبقى لنادي الزمالك أربع مباريات، ويحتاج إلى الفوز بها جميعًا من أجل الوصول إلى النقطة الـ33، حيث سيواجه كل من سيراميكا كيلوباترا وفاركو وبلدية المحلة وطلائع الجيش.

ولعب فريق بيراميدز 15 مباراة، حيث يحتل صدارة الدوري برصيد 32 نقطة حاليًا، ويكفيه الفوز في مباراة وحيدة من أصل مبارتين متبقيتين له أمام سموحة والاهلي، ليحسم تأهله رسميًا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.