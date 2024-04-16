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قرارات عاجلة في الزمالك بعد الفوز على الاهلي في القمة

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الزمالك

الزمالك

قررت إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب فرض حالة من الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق الأول، خاصة بعد الفوز على النادي الاهلي في مباراة القمة التي جمعت الفريقين أمس.

وحقق الزمالك الفوز على الغريم التقليدي النادي الاهلي بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الممتاز.

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وقررت إدارة الزمالك فرض حظر إعلامي على اللاعبين من أجل التركيز في مباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

كما قررت إدارة الزمالك صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مباراة دريميز لتحفيز اللاعبين من أجل الفوز في المباراة المقبلة.

وارتقى الزمالك للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 13 مباراة.

فيما تجمد رصيد المارد الأحمر عند النقطة الـ21 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حصدها من 11 مباراة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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