تشافي يعلن قائمة برشلونة لموقعة باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة البارسا لمباراته أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي.

وفاز برشلونة على باريس سان جيرمان بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة الذهاب التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء في الأسبوع الماضي.

ويطمح برشلونة للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2019.

ويغيب جافي عن برشلونة بسبب الإصابة التي يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة لـ سيرجي روبيرتو وأندرياس كريستنسن بسبب تعرضهم للتوقف، لحصولهم على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب.



جاءت قائمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، أسترالاجا.

في الدفاع: إينييجو مارتينيز، جوليس كوندي، كوبارسي، هيكتور فورت، جواو كانسيلو، رونالد أراوخو ، ماركوس ألونسو.

في الوسط: إيلكاي جوندوجان، كاسادو، مارك جويو، فيرمين لوبيز، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، بيدري

في الهجوم: جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي.

