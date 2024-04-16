شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يهزم بروكسى والتعادل يحسم 3 لقاءات بمرحلة الصعود فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق لافيينا مع فريق السكة الحديد بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من مرحلة الصعود بدورى المحترفين.

سجل هدفى لافيينا كل من أديدامولا وهشام نيمار، بينما جاء هدف السكة الحديد عن طريق محمد جبس مدافع لافيينا في مرماه، وخطف التعادل السعيد كمال ،بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى 44 نقطة، فيما رفع فريق السكة الحديد رصيده إلى 38.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة حرس الحدود وغزل المحلة بهدف لمثله، تقدم محمود أبو جودة للحرس وتعادل محمد جابر لغزل المحلة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع حرس الحدود رصيده إلى 44 نقطة، بينما رفع غزل المحلة رصيده إلى 45 نقطة.

وتعادل فريق وادي دجلة مع طنطا بهدف لمثله، تقدم يوسف ويا للفريق الدجلاوي وتعادل أقطاي عبد الله لأبناء السيد البدوي، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصل دجلة إلى 44 نقطة، فيما رفع طنطا رصيده إلى 38 نقطة.

وحقق القناة فوزا مهما على فريق بروكسى بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيد القناة إلى 31 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد بروكسى عند النقطة 35.