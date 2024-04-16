ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت ، ومنذ أن تأهل برشلونة وباريس سان جيرمان للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بدأت تتزايد التوقعات والترقب لما ستسفر عنه مواجهة الفريقين القويين في هذا الدور المثير من البطولة الأوروبية البارزة. وبينما يسعى كل فريق للمضي قدمًا نحو اللقب الغالي، فإن الشغف والحماس يملأ قلوب عشاق كرة القدم حول العالم، متوقعين مشاهدة مباراة استثنائية ولحظات تاريخية.

في لقاء الذهاب الذي أقيم على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، قدم الفريقان عرضًا كرويًا مذهلاً، حيث تبادلوا الهجمات وتباينت الأداءات بين الفريقين. ومع انتهاء المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 3-2، أثبت الفريق الكتالوني أنه جاهز لتحقيق النجاحات في المسابقة الأكثر شهرة في أوروبا.

في ظل هذا الانتصار المهم، يدخل برشلونة مباراة الإياب بمعنويات مرتفعة، محاولًا الحفاظ على الأداء القوي وتحقيق التقدم نحو الدور القادم، بينما يتطلع باريس سان جيرمان إلى استعادة التوازن وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب.

بالنظر إلى مشوار كل فريق في المسابقة حتى الآن، يبرز أن برشلونة قد تصدر مجموعته في المرحلة الأولى للبطولة، ثم تأهل بعد ذلك من دور الـ16 بتجاوزه عقبة نابولي الإيطالي. من جانبه، تمكن باريس سان جيرمان من التأهل كوصيف في مجموعته في المرحلة الأولى، ومن ثم تجاوز ريال سوسييداد في دور الـ16.

وفي الوقت الذي يترقب فيه عشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء المنتظر، يُنتظر أن يشهد العالم لحظات من الإثارة والتشويق على أرض الملعب، حيث ستكون المباراة ملحمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين فريقين ذوي جودة عالية ومهارات فنية رفيعة.

وسيكون لنجوم كل فريق دور كبير في تحديد مجريات المباراة، حيث سيسعى النجوم البارزون مثل ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا من برشلونة، وكيليان مبابي ونيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، لقيادة فرقهم نحو الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة.

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من الجدير بالذكر أن قنوات "بي إن سبورتس" تعتبر الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم بنقل مباراة اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة، مما يتيح للمشجعين الاستمتاع بكل لحظة من هذا الصراع الكروي الشيق.

متى موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.