ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا يلا شوت اليوم ، ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب الدور ربع النهائي، المقامة مساء اليوم الثلاثاء ، وكان برشلونة نجح في تحقيق انتصار مهم في معقل باريس سان جيرمان في مباراة الإياب الأسبوع الماضي بنتيجة 3-2.

ويسعى الفريق الكتالوني لتأكيد انتصاره على أرضه ووسط جمهوره وتكرار الأداء القوي الذي قدمه على ملعب حديقة الأمراء. ، وبينما سيسعى باريس سان جيرمان للرد على تلك الهزيمة ومحاولة العودة ببطاقة التأهل، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي ، ووسيسعى كذلك النجم الفرنسي كيليان مبابي لتقديم أداء يرضي جماهير فريقه بعد المستوى المتراجع له في اللقاء الأول.

متى موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان مساء الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2024، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بمدينة برشلونة الإسبانية.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان من خلال الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، تطبيق "تود"، أو من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024

حراسة المرمي: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدرى، إلكاي غوندوغان

خط الهجوم: رافينيا، روبيرت ليفاندوفسكي، لامين يامال

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينوس، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز.

خط الوسط: زائير إيمري، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، باركولا.

بث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم.. يترقب عشاق فريق برشلونة المواجهة المرتقبة والقوية أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، على ملعب ستاد «لويس كومبانيس الأولمبي» معقل البلوجرانا، إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج» هذا الموسم 2023-2024.

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من حسم موقعة الذهاب في حديقة الأمراء، معقل فريق باريس سان جيرمان، حيث فاز عليه بثلاثية مقابل هدفين، وقع عليها النجم رافينيا بهدفين وكريستينسين هدف.

بينما يسعى فريق باريس سان جيرمان، لتعويض هزيمة الذهاب، وتحقيق الفوز على برشلونة في عٌقر داره، وحجز مقعدًا له في المربع الذهبي للبطولة الأوروبية.