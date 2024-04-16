ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر يلا شوت الان HD مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري ابطال اوروبا

بث مباشر يلا شوت الان HD مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري ابطال اوروبا ، وفي مباراة اليوم بين برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-24، يأتي اللقاء كجزء من مباريات ربع نهائي هذه البطولة المرموقة. وتعد هذه المباراة العودة بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة بنتيجة 3-2 في ملعب "حديقة الأمراء"، وهي مباراة شهدت منافسة قوية وتقلبات مثيرة في النتيجة.

أعلنت قنوات بي إن سبورتس عن تعيين المعلق اليمني الشهير، حسن العيدروس صاحب الشعبية الكبيرة، بعد تعليقه المميز على العديد من الأحداث الرياضية المهمّة في السنتين الماضيّتين وعلى رأس هذه الأحداث، كأس العالم 2022 في قطر.

وقد بدأ حسن العيدروس، العمل كمعلق في عام 2005، حيث بدأ حياته المهنية معلقًا عبر إذاعة الجمهورية اليمنية، حتى عام 2010، ثم شارك في برنامج معلقي الخليج عبر التصفيات في صنعاء عام 2009، وتأهل إلى النهائيات في البحرين عام 2011 واستطاع أن يحقق المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ونال شهادة معلق رياضيّ معتمد، والتي تُمنح من جهاز إذاعة وتلفزيون دول الخليج في العام نفسه.

وفي عام 2012 انتقل إلى قنوات الجزيرة الرياضية، التي تحوّلت بعد فترة صغيرة إلى الاسم المعروف حاليًا "بي إن سبورتس" ومازال يعمل فيها حتى الآن.

تنقل قنوات "بي إن سبورتس" بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل حصريّ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ ما يقرب من 10 سنوات، وستكون هي الناقلة أيضا لمباراة اليوم بين برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي البطولة.

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وستكون قناة BeIN SPORTS 1 HD هي الناقلة لمواجهة الفريقين وتتوفر أيضا خدمة البث بجودة 4K عبر القنوات القطرية الفرنسية.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان أونلاين؟

تقوم قنوات "بي إن سبورتس" القطرية بنقل المباريات التي تُذاع عبر قنواتها عبر تطبيق TOD وهو تطبيق غير مجانيّ الحصول عليه عبر مختلف المتاجر الموجودة في نظامَي الـIOS والـAndriod وفي حال تفعيل الاشتراك فستتمكن من مشاهدة المباراة.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

التاريخ المباراة توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات الثلاثاء 16 أبريل 2024 برشلونة × باريس سان جيرمان 21:00 22:00 23:00

ملعب المباراة: لويس كومبانيس الأولمبي (برشلونة، إسبانيا)

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2023-20

تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي غوندوغان - فرينكي دي يونغ - بيدري

خط الهجوم: لامين يامال - روبيرت ليفاندوفسكي - رافينيا

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة اليوم ضد برشلونة

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فابيان رويز - فيتينا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا

تاريخ المواجهات التاريخية بين الفريقين