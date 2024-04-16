مدرب بايرن ميونخ السابق يكشف حقيقة اتفاقه مع ليفربول لخلافة كلوب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ، على أنباء ترشحيه لتدريب ليفربول في الموسم المقبل 2023/2024، لخلافة يورجن كلوب.

وكان يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، قد خرج منذ فترة وأكد بشكل رسمي أن هذا هو العام الأخير له مع الريدز، وسيرحل عقب نهاية الموسم الحالي.

وانتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية، تؤكد أن كوفاتش دخل ضمن دائرة ترشيحات نادي ليفربول لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

كوفاتش ينفي الأنباء المنتشرة والكشف عن الأقرب

ولا يتواجد نيكو كوفاتش في الوقت الحالي مع نادي، حيث كانت أخر محطاته التدريبية رفقة فريق فولفسبورج الألماني، الذي رحل عنه في مارس الماضي 2024.

وعلق كوفاتش على الأنباء المنتشرة في تصريحات لقناة “Servus TV” قائلا: “لا صحة لظهور مفاوضات أو اهتمام من نادي ليفربول في الفترة الأخيرة، هذا ليس صحيحا”.

كما أكد الصحفي الموثوق “فابريزيو رومانو” أن روبن أموريم مدرب فريق سبورتينج لشبونة، هو المرشح الأوفر حظا حاليا لتدريب ليفربول، ولكن الأمور كما هي لم يحدث أي تطورات حتى الآن.