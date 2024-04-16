لامين يامال يسجل رقمًا قياسيًا بعد "أسيست" الهدف الأول ضد سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن النجم الشاب لامين يامال لاعب فريق برشلونة الإسباني من تسجيل رقمًا قياسيًا وذلك بعد الهدف الذي صنعه لرافينيا في المباراة المقامة امام باريس سان جيرمان.

ويلاقي برشلونة نظيره باريس سان جيرمان في إطار مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.



وتمكن لامين يامال من صناعة الهدف الأول لصالح برشلونة والذي سجله رافينيا دياز مع حلول الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول.



وأصبح لامين يامال هو أصغر لاعب يصنع هدف فى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا وهو بعمر 16 عامًا و278 يومًا.

وتشير النتيجة الآن إلى التعادي الإيجابي في شوط المباراة الأول وذلك بعدما تمكن عثمان ديمبيلي من تسجيل هدف التعادل للنادي الباريسي والذي جاء بصناعة من برادلي باركولا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبذلك يكون مجموع المباراتين الآن 4-3 لصالح النادي الكتالوني هو المتأهل إذا انتهت المباراة بتلك النتيجة.