"لن أمارس السحر".. أنشيلوتي يوجه رسالة إلى جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، رسالة إلى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا ، قبل مواجهة الفريقين غداً، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الاتحاد" بإنجلترا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كرة القدم دائماً ملك اللاعبين، ومباراة الذهاب كانت متكافئة وممتعة للغاية، وأمامنا 90 دقيقة أخرى ومتأكد أن اللاعبين سيكونوا على قدر المسؤولية غداً".

وأضاف: "عدم ظهور هالاند في مباراة الذهاب يعود إلي تألق مدافعي الفريق، ولكنه يظل أخطر لاعبي مانشستر سيتي، ولكنه يمكن أن يكون أفضل مهاجم في العالم بكل تأكيد".

وتابع: "واجهنا السيتي كثيراً في السنوات الأخيرة، وكانت دائماً مباريات ممتعة وصعبة للغاية، والمنافس سيكون هو نفسه في لقاء الغد، وعلى الرغم من وجود الكثير من الفرق القوية في أوروبا، ولكن لدي ثقة كبيرة في قدرتنا على الفوز باللقب".

وواصل: "ومباراة الغد تتطلب التفكير في كل الجوانب الفنية وليس جانب واحد فقط، وأنا وجوارديولا نعرف بعضنا البعض بشكل جيد، وعليه ألا يقلق، لن أمارس السحر غداً".

وكان لقاء الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي بايرن ميونخ الألماني ضد أرسنال الإنجليزي.