دوري أبطال أوروبا: - بروسيا دورتموند يطيح بأتليتيكو مدريد ويبلغ المربع الذهبي

المنامة - ياسر ابراهيم - أطاح بوروسيا دورتموند الألماني بضيفه أتليتيكو مدريد الإسباني وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه عليه (4-2) في إياب ربع النهائي مساء الثلاثاء معوضاً خسارته ذهاباً في مدريد بنتيجة (1-2).

على ملعب "سيغنال إدونا بارك"، ضرب دورتموند بقوة في الشوط الأول ونجح في افتتاح التسجيل عبر يوليان براندت في الدقيقة 34 قبل أن يضيف الهولندي إيان ماتسن الهدف الثاني في الدقيقة 39.



وفي الشوط الثاني قلّص أتليتيكو النتيجة عندما سجّل المخضرم ماتس هوميلز بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 49، قبل أن يدرك البديل الأرجنتيني أنخيل كوريا التعادل في الدقيقة 64.



وفي الدقيقة 71 نجح دورتموند في التقدم برأسية جميلة عبر نيكلاس فولكروغ قبل أن يعزز الفريق الألماني تقدمه بالهدف الرابع 74 إثر تسديدة قوية من النمساوي مارسيل سابيتزر عجز عنها تماماً السلوفيني يان أوبلاك حارس الفريق الإسباني.



وضرب دورتموند موعداً في نصف النهائي مع باريس سان جيرمان الذي تخطى برشلونة بفوزه عليه في مواجهة الإياب (4-1).



ونجح دورتموند ببلوغ نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013 في المقابل، فشل أتليتيكو مدريد ببلوغ نصف النهائي في آخر 3 مرات خاض فيها الدور ربع النهائي منذ موسم 2019-2020.



وبات بوروسيا دورتموند أول فريق يسجل 4 أهداف في مباراتين أمام أتليتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا بمسماها الحالي منذ 1992-1993.